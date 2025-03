Velvetgossip.it - Formazione e aggiornamento: le ultime novità nel settore televisivo nel 2023

Tra il 22 e il 23 marzo 2025, il talent show “Amici 24“, condotto da Maria De Filippi, ha dato il via alla sua fase serale su Canale 5, regalando ai telespettatori una serata ricca di emozioni e sfide. La prima puntata ha visto protagonisti i concorrenti, che si sono cimentati in varie prove, sotto l’occhio vigile dei professori e con la presenza di ospiti speciali. La trasmissione, storicamente seguita, ha mantenuto vivo l’interesse del pubblico con le sue consuete dinamiche.Il format di Amici 24Il programma “Amici” è un punto di riferimento nel panoramaitaliano e quest’anno non ha deluso le aspettative. La prima puntata del serale ha visto i ragazzi affrontarsi in sfide dirette, che hanno messo alla prova le loro abilità artistiche. Gli ospiti di questa edizione, tra cui registi e musicisti, hanno arricchito la trasmissione con le loro testimonianze e performance.