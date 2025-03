Velvetgossip.it - Formazione e aggiornamenti nel settore televisivo: le ultime novità del 2023

Tra il 22 e il 23 marzo 2025, il programma di successo “Amici 24“, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha dato il via alla sua attesa fase serale. Durante la prima puntata, i concorrenti si sono sfidati in diverse prove, tra cui il guanto dei professori, con ospiti illustri che hanno arricchito la serata. Questo avvio ha suscitato grande interesse tra i telespettatori, confermando il programma come uno dei punti fermi della programmazione televisiva italiana.Riassunto della puntata e primi eliminatiLa puntata ha visto anche l’eliminazione di due concorrenti, che hanno lasciato il talent dopo aver affrontato le sfide. La tensione era palpabile, con i ragazzi in attesa del verdetto finale. Il pubblico ha seguito con attenzione le esibizioni, mentre i giudici, tra cui nomi noti come Amadeus e altri esperti del, hanno espresso le loro valutazioni.