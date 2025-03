Velvetgossip.it - Formazione e aggiornamenti: il panorama delle notizie televisive nel 2023

Il talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, sta per entrare nella sua fase decisiva con il serale che avrà inizio sabato 22 marzo 2025. La trasmissione, che ha appassionato milioni di telespettatori, vedrà i concorrenti sfidarsi in performance emozionanti sotto l’occhio attento dei giudici. Questa edizione promette di essere ricca di sorprese e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.Il serale di Amici: data e formatIl serale di Amici è atteso con grande entusiasmo. A partire dal 22 marzo 2025, ogni sabato sera, il talent show offrirà uno spettacolo di musica e danza, in cui i giovani talenti si esibiranno per conquistare il favore del pubblico e dei giudici. La formula prevede le consuete sfide tra le diverse squadre, con l’aggiunta di ospiti speciali che arricchiranno le performance.