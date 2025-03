Sport.quotidiano.net - Forlì-Ravenna, è il giorno del giudizio. Miramari: "Noi da applausi, ora avanti». Marchionni: "In campo per vincere»

L’attesa è finita. Signore e signori, è ildi. Le elette del campionato (separate in classifica da 2 punti: comanda il Galletto) faccia a faccia nel derby dei derby, la sfida infinita, quella totale. Cugini sì, amici mai. Alle 14.30, al Morgagni, si disputa il redde rationem romagnolo: in palio c’è un pezzone di serie C. "Sappiamo che l’esito sarà molto importante – attacca Alessandro–, ma viviamo questa sfida con serenità. Certo, cogliere un risultato positivo, e per positivo intendo la vittoria, potrebbe regalarci un leggero vantaggio in chiave promozione.". Massimo rispetto per la seconda della classe, ma nessun timore reverenziale: "Incontriamo una grande squadra che, insieme al, ha dimostrato di avere qualcosa in più delle altre, quindi una compagine equivalente.