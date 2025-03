Sport.quotidiano.net - Forlì, che bombe Harper e Perkovic. Bel blitz: decisivi i 50 punti del duo

ASSIGECO PIACENZA 82UNIEURO100 ASSIGECO: Gilmore 22 (4/8, 4/9), Gajic (0/1 da tre), Angeletti, Suljanovic 3 (1/1), D’Almeida 3 (1/1), Querci 5 (1/3, 1/3), Marks 16 (3/8, 2/5), Bonacini 12 (3/7, 2/4), Serpilli 8 (0/2, 2/8), Bartoli 13 (4/4, 1/1), Filoni n.e. All.: Manzo. UNIEURO: Parravicini 12 (2/5, 1/3), Cinciarini 7 (2/2, 0/4), Tavernelli, Gaspardo 15 (5/9, 1/4),25 (4/5, 5/12), Pascolo 8 (4/4), Magro 8 (4/5), Del Chiaro (0/2 da tre), Pollone (0/1, 0/2),25 (3/6, 6/8). All.: Martino. Arbitri: Maschio, D’Amato, Rodia. Parziali: 19-33, 36-48, 56-74. Note – T2: Piacenza 17/37 (45%),23/35 (65%); T3: Piacenza 12/30 (40%),14/37 (38%), TL: Piacenza 12/23 (52%),12/14 (86%). Rimbalzi: Piacenza 37 (12 offensivi),42 (11 offensivi). L’Unieuro vince a Piacenza la trasferta che non poteva fallire contro l’ultima in classifica, in lotta per evitare la retrocessione e che in casa aveva battuto già Fortitudo e Milano.