Ilgiorno.it - Folle violenza, minaccia di bruciare la ex moglie. Lei lo calma e poi lo denuncia: arrestato e portato in carcere

Bagnolo Cremasco (Cremona), 23 marzo 2025 – “Ti do fuoco”.l’uomo che aveva sequestrato eto dil’ex. Una vicenda terribile, quellata da una donna, la settimana scorsa, ai carabinieri. Era divorziata dal marito, ma in seguito i due si erano riavvicinati e avevano deciso di provare un nuovo periodo di convivenza, che però non aveva dato buoni risultati perché l’uomo aveva messo in atto condotte vessatorie nei suoi confronti, cercando di prevaricarla per assoggettarla alle sue volontà. Tutto questo aveva fatto decidere la donna per una nuova separazione. Tuttavia, una sera della scorsa settimana, la donna era uscita da casa ed era salita sulla sua auto. Una volta all’interno si era accorta che nella vettura si era nascosto l’ex marito il quale, furibondo, l’aveva presa per i capelli impedendole di uscire dalla vettura e quindi le aveva mostrato un flacone di benzina,ndola di cospargerla con il liquido e di darle fuoco.