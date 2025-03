Lanazione.it - Flora apuana in pericolo. Specie rare di montagna gravemente minacciate

Massa Carrara, 23 marzo 2025 – “Ladelle Alpi Apuane è particolarmente ricca, al di sopra dell’atteso per un’area di quell’ampiezza quanto al numero diautoctone, ma fortunatamente anche al di sotto dell’atteso per il numero dialiene. La maggior ricchezza floristica si concentra sulle colline e montagne al di sopra delle città di Massa e di Carrara, che purtroppo però sono anche le zone maggiormente impattate dalle cave di marmo”. A dirlo è Lorenzo Peruzzi, professore del Dipartimento di biologia e direttore dell’orto e Museo botanico dell’Università di Pisa, il quale ha realizzato uno studio che aggiorna alcuni censimenti fatti in passato. Un lavoro, pubblicato sulla rivista Italian Botanist, che riserva però qualche sorpresa in negativo per leendemiche di questa zona.