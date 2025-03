Fiumicino, Il Biodistretto Etrusco Romano punta alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 marzo 2025- Il Comune ha ufficialmente affidato all’Associazionela realizzazione del progetto volto a promuovere e valorizzare il, ambientale, archeologico, enogastronomico, ittico e storico della città. Il progetto, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 12 dicembre 2024, è stato finanziato per un importo complessivo di 30.500,00 euro IVA inclusa e si inserisce nell’ambito del Piano straordinario di interventi per l’Etruria meridionale approvato dGiunta Regionale con Deliberazione n. 10 del 17 gennaio 2025.Le attività previste si articolano in due sezioni principali: Sezione III e Sezione II, da completare rispettivamente entro il 30 aprile 2025 e il 30 settembre 2025.Per la Sezione III, si svolgeranno iniziative volte a promuovere il territorio e i suoi prodotti locali.