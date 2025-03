Lanazione.it - Firenze, in mostra il Taccuino Secco Suardo all’Archivio di Stato

, 23 marzo 2025 - In seguito al recentissimo arrivo del Quaderno di meccanica e ornato riferibile alla scuola di Bernardo Buontalenti e noto come, l’Archivio didi, in collaborazione con il Museo Galileo e la Biblioteca Marucelliana, presenta per la prima volta al pubblico fiorentino l’importante documento acquisito dal Ministero. Ladocumentaria, prima di una serie di iniziative che saranno dedicate all’opera, è incentrata sull’esposizione del codice accompagnato da un grande totem multimediale che consente di “sfogliare” virtualmente le sue carte. Il documento sarà aperto su un’inedita scenografia prospettica che raffigura la città die che presenta molte affinità con la scenografia, fino ad ora perduta, con la quale Buontalenti inaugurò la prima versione del Teatro Mediceo degli Uffizi nel 1586, evidenziando fin da subito l’importanza e la rilevanza del Codice per la storia del teatro e dello spettacolo.