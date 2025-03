Lanazione.it - Firenze, il film Amadeus torna al cinema in versione restaurata 4K

, 23 marzo 2025 - Lunedì 24 marzo alle ore 21 da Giunti Odeon in Piazza degli Strozzi, verrà proiettatoin4K. Il capolavoro di Milos Formansul grande schermo in occasione del 40esimo anniversario della sua uscita in sala. A quarant’anni dalla sua prima uscita,, il capolavoro di Milos Forman vincitore di ben 8 Premi Oscar,sul grande schermo di Giunti Odeon in un’incredibilein 4K, pronto a conquistare nuovamente il pubblico e riportarlo nel cuore di un’epoca musicale straordinaria, la Vienna del XVIII secolo. Nella Vienna di Giuseppe II, figlio di Maria Teresa d'Austria, arriva WolfgangMozart. Lo presenta Salieri, musicista di corte, rispettato e apprezzato ovunque. In breve tempo Mozart, con il suo immenso talento suscita grandi entusiasmi, ma anche inimicizie e gelosie.