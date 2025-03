Lanazione.it - Firenze, i vip del PalaJova: boom per la prima al Mandela, “Serata fotonica”

Leggi su Lanazione.it

, 23 marzo 2025 – Un sabato di grande musica, che inaugura una serie di concerti tutti alForum, tutti nel capoluogo toscano con protagonista lui: Lorenzo Cherubini. La “” di, il tour dell’artista di Cortona, è andata alla grande. Con l’impianto fiorentino sold out e con tanti vip che rendono omaggio, data dopo data, al cantautore. Tutte le notizie su Jovanotti E nel sabato sera fiorentino delc’erano, tra gli altri, Marco Masini, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, reduce dai successi di sanremo. “Mi fa un sacco piacere che siate qui”, dice rivolto ai tre Jovanotti dal palco. Loro salutano e ringraziano, tra gli applausi del pubblico. Un concerto di grande impatto in quella che è una carriera pluridecennale: Jovanotti come sempre non si è risparmiato, tra nuovi successi e vecchi cavalli di battaglia intramontabili.