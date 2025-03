Lanazione.it - Firenze: addio a Tony, storico parrucchiere. Curò il look di Matteo Renzi

, 23 marzo 2025 – E’ stato ildi(a cui, quando divenne premier, fece cambiareconvincendolo a tagliarsi il ciuffo) e Dario Nardella. Ma la bottega diSalvo, in via Sant’Agostino, per oltre 60 anni ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento non solo per i residenti del quartiere d’Oltrarno ma anche per tanti altri fiorentini della cosiddetta periferia. Sulle sue poltroncine stile anni Ottanta però non era difficile imbattersi in allenatori, giocatori della Viola, professionisti e politici di ogni sorta., ieri, si è spento all’età di 87 anni dopo aver lottato come un leone contro un male incurabile. Aveva chiuso il negozio – ora preso in gestione dal vicino ristorante Da Fulvio – nel 2023: a pesare nella scelta furono, raccontò a La Nazione, “le difficoltà generali nel portare avanti un’attività commerciale e questioni personali”.