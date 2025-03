Inter-news.it - Fiorentina-Inter Women, le formazioni ufficiali: tante conferme!

Leggi su Inter-news.it

Alle ore 12.30 scende in campo l’per la partita contro lavalida per la Poule Scudetto. Di seguito le, LE(IN AGGIORNAMENTO)(3-5-2): Runarsdottir, Bowen, Milinkovic, Andres, Schough, Tomaselli, Csiszar, Detruyer, Serturini, Wullaert, Cambiaghi.e non solo: segui-News.it 24/7 su tutte le piattaformeNON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi anche su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e l’ultima novità WhatsApp (iscriviti).