Inter-news.it - Fiorentina-Inter Women 1-0, le pagelle: Andres disfa, Runarsdottir salva!

Leggi su Inter-news.it

Ledi, gara valida per la quarta giornata di poule scudetto, terminata 1-0 in favore della viola.il risultato nel primo tempo, dopo l’ingenuità diche rischia di complicare tutto.: 7 – La traiettoria di Boquete lascia a desiderare, ma il portiere nerazzurro è comunque brava adpretarla e a parare il rigore. Attenta sul resto delle conclusioni viola, non può nulla sul tap-in da distanza ravvicinata di Bonfantini., ledella difesaBOWEN: 6,5 – Molte chiusure efficaci, riuscendo ad arrivare quasi sempre prima delle viola. Janogy e Bredgaard non sono clienti semplici ma lei riesce spesso a limitarle.MILINKOVIC: 6 – Lavoro sporco e di forza. Annullare la velocità di Boquete è difficile ma il difensore nerazzurro fa il possibile, mettendoci il fisico quando serve.