Inter-news.it - Fiorentina-Inter Women 1-0, il tabellino della partita di Poule scudetto

è terminata con il punteggio di 1-0: questo ilvalevole per la terza giornata.SCONFITTA – Dopo lo 0-0 dei primi 45’ con tanto di rigore parato da Runarsdottir a Boquete, la ripresa dell’si apre in modo disastroso: passano due minuti e l’ex Agnese Bonfantini trova il gol che sblocca laa Bagno a Ripoli. Rispetto al primo tempo, l’fatica a creare occasioni da gol sbattendo contro la compattezza e l’organizzazionedifesa viola. Ma le varie Detruyer e Cambiaghi sono spente. Molto bene nella prima frazione di gioco, ma poca roba nella seconda. Anzi, è laad avvicinarsi al gol del raddoppio con Boquete, che trova i guantoni di Runarsdottir. Nel finale, l’si butta in avanti a testa a bassa alla ricerca quantomeno del pareggio, ma niente da fare.