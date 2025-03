Inter-news.it - Fiorentina-Inter Women 0-0 al 45?: Runarsdottir para un rigore!

Leggi su Inter-news.it

0-0 dopo i primi quarantacinque minuti di primo tempo (segui QUI la cronaca live della partita). Ecco cosa è successo al Viola Park.TANTE EMOZIONI – Al Viola Park va in scena la terza partita dell’in questa poule scudetto e l’avversaria è appunto la. Nelle prime due partite, le nerazzurre hanno raccolto appena un punto tra Roma e Milan. Due partite beffa per la squadra di Piovani, visto che in entrambi i casa comandava nel risultato fino a pochi minuti dalla fine. A Bagno a Ripoli, l’domina nel primo tempo, conquistando almeno tre nitide palle-gol ma senza concretizzare. La prima occasione arriva sui piedi di Detruyer, che calcia al 21? da dentro l’area dima non trova la porta. Al 25? prova a rispondere Boquete, ma il suo cross in area non trova fortuna.