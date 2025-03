Quotidiano.net - Finta offerta di lavoro, come funziona la nuova truffa telefonica

Roma, 23 marzo 2025 – Da qualche settimana unasta prendendo piede in Italia. A chiamare gli utenti, nella maggior parte dei casi è un numero con prefisso italiano +39. Non appena l’utente risponde, una voce preregistrata in lingua italiana comunica: “Salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum”. La voce in linea, in seguito, invita l'interlocutore ad avviare una chat su WhatsApp. Si tratta di unafacilmente riconoscibile da chi non è effettivamente in cerca die non sta inviando curriculum. Ma il pericolo di finire nella trappola diventa reale quando ad alzare la cornetta è qualcuno che, invece, qualche curriculum l’ha mandato ed è in attesa di riscontro. Complice del rischio è l’apparente affidabilità del numero. Online Recruitment Scam, le truffe sulle offerte diSi tratta, tuttavia, dell'ennesimacon cui i responsabili tentano di accedere ai dati e ai conti correnti altrui o, in alcuni casi, di farsi inviare denaro.