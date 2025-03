Oasport.it - Finale drammatico! Preuss vince la Coppa del Mondo di biathlon dopo un contatto all’ultima curva con Jeanmonnot!

Leggi su Oasport.it

Una gara che ci rimarrà nel cuore e nel cervello. Calato il sipario sulla stagione delladelfemminile di. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia), la 12.5 km Mass Start è stata decisiva per l’assegnazione della Sfera di Cristallo generale e di specialità. Una prova in cui Franziskae Lousi sono confrontate da campionesse per portarsi a casa tutto.Cinque punti, a vantaggio della francese, separavano le duellanti e lo spettacolo offerto è stato rimarchevole. Entrambe con un errore sul groppone:nel terzo poligono e la transalpina nel primo. E poi l’ultimo giro.Cinque bersagli centrati e via alla volata, ricordando per certi verso lo show della Milano-Sanremo di ieri.Le due si sono un po’ guardate e la svedese Elvira Oeberg di gran carriera le ha raggiunte.