Fiera torna ’Imeat’ | Nuovi modi di cuocere Attesi 15mila visitatori

Domenica apre i battenti Imeat, la più importanteinternazionale italiana del settore carne. Il grande evento dedicato ai professionisti, alle aziende dell’indotto carne e salumi e agli appassionati,per la nona edizione consecutiva a ModenaFiere, confermando la centralità della nostra città anche in questo ambito. Una vera e propria full immersion che il 23, 24 e 25 marzo, terrà banco con un nutrito programma di eventi, nel quale conoscere i produttori, gli allevatori, gli artigiani del gusto e le aziende espositrici, pronte a raccontarsi, attraverso tradizioni consolidate,strumenti, soluzioni tecnologiche avanzate e innovazioni di un comparto, che in Italia come all’estero ben rappresenta la genialità e l’estro made in Italy. "L’edizione 2025 mette al primo posto i giovani, la filiera, la formazione e le nuove tendenze – conferma Luca Codato, presidente di Imeat – con convegni, momenti di cultura del prodotto, degustazioni, gare ed eventi conviviali che raccontano le nuove sfide di un settore vivace, sempre in evoluzione, per arricchire conoscenza e consapevolezza".