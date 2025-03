Ilfogliettone.it - Fiducia dei collaboratori: la chiave del successo dei migliori ambienti di lavoro

Secondo l’ultima edizione del ranking Best Workplaces Italia 2025, stilato da Great Place to Work Italia, l’elevato livello ditra iè il vero motore della crescita dei ricavi delleaziende italiane. L’analisi, basata sul back di oltre 203.000 dipendenti provenienti da 404 organizzazioni, ha evidenziato un Trust Index medio del 84%, un calo del 5% rispetto al 2024 (89%). Questo declino, tuttavia, si spiega principalmente con l’inserimento di una nuova categoria demografica per le grandi aziende (da 500 a 999 dipendenti), che tendono a registrare livelli di soddisfazione lavorativa più bassi (75%).Se si escludono queste aziende, il calo sarebbe ridotto a circa due punti percentuali. Tuttavia, il divario rispetto alla media nazionale è ancora significativo: i “best workplaces” registrano un Trust Index che è +40% superiore rispetto alla media italiana, che si attesta al 44%.