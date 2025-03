Fidanzata in affitto | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

in: ladeldelJennifer Lawrence ha conin(qui la recensione) fatto il suo debutto in una commedia a tutti gli effett, con unche prende una gradita piega quando i personaggi superano i loro ostacoli. Il, diretto da Gene Stupnitsky da una sceneggiatura scritta insieme a John Phillips, è incentrato sulla Maddie della Lawrence, una ragazza di Montauk che viene assunta per far uscire dal guscio l’introverso diciannovenne Percy (Andrew Barth Feldman) prima che parta per Princeton. Presentato come una commedia sgangherata,inè ricco di battute emotive e di sviluppo del personaggio, mentre Maddie e Percy trovano la loro sintonia e si stabiliscono in un’amicizia genuina.Ilha una premessa semplice e il suo conflitto nasce dopo che Percy scopre che Maddie, che sta lottando finanziariamente ed è vicina a perdere la casa, lo ha cercato solo dopo che i suoi genitori hanno pubblicato un annuncio per aiutarlo prima di andare al college.