Ilrestodelcarlino.it - Festa dei Ciliegi in fiore, sfilano sette carri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sala dei Contrari gremita ieri nella rocca di Vignola per la presentazione della 54° edizione delladeiin, il tradizionale appuntamento organizzato dall’associazione Centro Studi Vignola, presieduta da Massimo Toschi, in collaborazione con diverse associazioni del territorio e con il Comune di Vignola. Tantissimi, come sempre, sono gli appuntamenti in programma, che avranno i loro momenti clou nelle prime due settimane di aprile. Sabato 5 alle 10, davanti all’ex mercato, è infatti in prevista l’inaugurazione ufficiale. Subito dopo, sempre all’ex mercato, sarà aperta l’esposizione di prodotti artigianali, industriali e alimentari, che proseguire nei giorni di fine settimana fino al 13 aprile. Domenica 6 aprile alle 16, prima sfilata deiin, tra viale Mazzini, viale Trento Trieste, via Alessandro Plessi e Corso Italia.