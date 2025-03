Ferrari, squalificati Leclerc e Hamilton dopo il Gp di Cina

Leggi su Open.online

È arrivata la temuta squalifica per Charlese Lewis. La decisione suoi due piloti dellaè stata determinata dalle irregolarità delle loro vetture.è stato squalificato perché il peso dell’auto era inferiore di un chilo rispetto a quello consentito: 799 anziché 800.invece, per un’irregolarità riguardante il pattino sotto al fondo. Lo spessore di quest’ultimo è risultato essere di circa 8,5 millimetri anziché 9. I due si erano piazzati rispettivamente quinto e sesto nel Gran Premio di. Squalifica anche per Pierre Gasly. Anche il pilota dell’Alpine ha guidato una vettura troppo leggera. La gara di Shanghai è stata vinta da Oscar Piastri sulla McLaren, davanti al compagno di scuderia Lando Norris. Terza la Mercedes di George Russel. March 23, 2025 L'articoloil Gp diproviene da Open.