.com - Ferrari, Leclerc e Hamilton squalificati nel Gp di Cina: flop totale a Shanghai

Leggi su .com

(Adnkronos) –affonda nel Gp dicon la doppia squalifica di Charlese Lewis. La Rossa, reduce da un Gp deludente in Australia, era riuscita a conquistare punti grazie al quinto e sesto posto di. Risultati poco brillanti ma arrivati su una pista che non si adatta alle caratteristiche della SF-25. Tutto però è stato spazzato via, poche ore dopo la gara, dalla squalifica di entrambi i piloti, a causa di alcune irregolarità riscontrate sulle vetture. Dopo l’intervento e gli accertamenti dei commissari, la Fia ha rilasciato un comunicato ufficiale che ufficializzava la squalifica di, oltre a **quella del pilota Alpine Pierre Gasly**. Ma cosa è successo a? Charlesè stato squalificato per aver guidato una macchina di un chilogrammo più leggera rispetto al minimo consentito.