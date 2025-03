Liberoquotidiano.it - Ferrari, il disastro cinese adesso è completo: Leclerc e Hamilton squalificati, la scoperta a fine gara

Leggi su Liberoquotidiano.it

Era finita male in pista, è finita malissimo ai box: al termine dei controlli postal Gp di Cina entrambe lesono state squalificate per il riscontro di irregolarità tecniche. Annullati così i pur deludenti piazzamenti di Charles, quinto, e Lewis, sesto. E per la Rossa la situazione si fa già imbarazzante. "Non c'era alcuna intenzione di ottenere alcun vantaggio. Impareremo da quanto accaduto oggi e ci assicureremo di non commettere di nuovo gli stessi errori". Con queste parole la scuderia del Cavallino commenta con un comunicato sui social la doppia squalifica di. "Chiaramente non era questo il modo in cui volevamo concludere il nostro weekend in Cina, non per noi e non per i nostri tifosi il cui supporto per noi è incrollabile", ha aggiunto la Scuderia spiegando che "dopo le verifiche post-della Fia, entrambe le nostre auto sono state trovate non conformi alle normative per motivi diversi.