Sportnews.eu - Ferrari, Hamilton commenta il Gp di Cina: “Con le modifiche dopo la Sprint siamo peggiorati”

Leggi su Sportnews.eu

Lewisha analizzato la prestazione della sua monoposto al termine del Gran Premio di: le dichiarazioni del pilotala vittoria nellaRace di ieri, Lewisnon è riuscito ad andare oltre il sesto posto in gara sul circuito di Shanghai. Il sette volte campione del mondo si è piazzato dietro il compagno di scuderia Charles Leclerc nel Gran Premio di.Lewis, il pilotail Gp di(Foto da Instagram – scuderia) – Sportnews.euUn’altra delusione, dunque, per la Scuderia di Maranelloquella a Melbourne quando le due monoposto avevano tagliato il traguardo in ottava e decima posizione. Al termine della gara di oggi, Sir Lewis ha analizzato la prestazione della sua monoposto ammettendo che leeffettuatelanon hanno portato i miglioramenti che si aspettava il team in gara.