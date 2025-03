Ilnapolista.it - Ferrari di male in peggio, il gp della Cina un incubo: Leclerc ed Hamilton squalificati a fine gara

Laapplica alla perfezione la legge di Murphy. «Se qualcosa può andare storto, lo farà». E così è stato. Sulla cartahanno chiuso il gp diin quinta e sesta posizione. In pratica sono statiper non aver rispettato il pesomonoposto e per usura eccessiva.Leggi anche:innon faccia ladi Cristiano Ronaldo alla Juventus (Il Giornale)Il pessimo gran premiodelleIl gpè una storia tutta McLaren, vince Piastri davanti a Norris, terzo Russell che si conferma un pilota di livello superiore soprattutto quando deve difendersi dagli attacchi avversari. Lepartono bene, al via si ritrovano dietro le McLaren in quarta e quinta posizione. Al via però c’è un contatto tra i pilotidanneggia l’ala anteriore ma continua.