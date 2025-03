Internews24.com - Ferrara non ha dubbi: «L’Inter ha la rosa più completa ma conoscendo Conte so che…»

di RedazioneL’ex difensore di Juventus e Napoli, Ciro, ha parlato dele delle altre squadre in lotta per lo scudetto in Serie AIntervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l’ex difensore della Juventus e del Napoli, Ciro, ha fatto la sua analisi sulle squadre in lotta per lo scudetto soffermandosi principalmente sule sui partenopei.SULLA LOTTA SCUDETTO – «Intanto, diciamo pure che rispetto agli ultimi anni dove Napoli e Inter hanno fattomente il vuoto dietro di loro, quest’anno è un campionato avvincente e appassionante. Prima, ad un certo punto della stagione diventava interessante la corsa alla qualificazione alla Champions League e all’Europa League; invece oggi diventa fondamentale questa corsa a tre che vede ancora l’Atalanta anche se ha comunque un calendario abbastanza complicato, ma sono tre squadre che meritano di essere in quella posizione, e poi vedremo come andrà a finire».