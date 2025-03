Sport.periodicodaily.com - Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di sci alpino 2025 e batte ogni record di età

entra ufficialmente nella storia dello scimondiale: l’azzurra ha conquistato la sua secondadelgenerale, diventando la sciatrice (e sciatori compresi) più anziana di sempre are il trofeo più prestigioso della stagione FIS.A 34 anni, l’atleta italiana aveva già stabilito il primato come donna più anziana are gare di discesa libera, super-G e gigante in una sola stagione. Con questo nuovo trionfo, alza al cielo il Globo di Cristallo, a cinque anni dalla sua prima vittoria nella stagione abbreviata dal COVID (2019-2020).Titolo matematicamente conquistatoha ottenuto il titolo dopo la cancellazione della discesa libera, prima prova delle Finali didel, a causa del forte vento. Con 382 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami (campionessa uscente) e solo tre gare ancora in programma, la svizzera non può più raggiungerla: anchendo tutte le prove rimanenti (ognuna da 100 punti), il distacco non sarebbe colmabile.