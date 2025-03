.com - Federica Brignone vince la Coppa del mondo di sci

Leggi su .com

(Adnkronos) –conquista oggi, sabato 22 marzo, la sua secondadelgenerale nello sci alpino femminile, dopo la cancellazione della discesa libera delle finali didela Sun Valley. Il successo, cinque anni dopo il primo, arrivato in una stagione caratterizzata dall’annullamento della parte finale a causa della pandemia di Covid-19, con l’azzurra che aveva addirittura ricevuto il premio per posta. Con sole tre gare da disputare, i punti rimasti a disposizione sono 300 e l’elvetica Gut-Behrami non può più raggiungerla. Laha conquistato oggi matematicamente anche ladeldi specialità di discesa libera. “No, è una cosa folle e pazza, perché se me l’avessero detto a inizio stagione mai ci avrei creduto, ma mai avrei creduto neanche di arrivare all’ultima gara, intanto come leader della classifica e per giocarmi ladel, quindi è qualcosa di speciale e incredibile” ha detto a caldo