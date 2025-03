Oasport.it - Federica Brignone: “Gut ha fatto qualcosa di speciale, io ero totalmente bloccata”

ha chiuso in terza posizione il superG di Sun Valley valevole per le Finali della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. La valdostana, che aveva festeggiato ieri l’ufficialità della sua seconda Sfera di Cristallo e del successo nella Coppa di discesa libera, è stata battuta oggi nella resa dei conti finale dalla fuoriclasse svizzera Lara Gut-Behrami (dominatrice della gara odierna e vincitrice della classifica di specialità) togliendosi comunque la soddisfazione del 15° podio dell’inverno nel circuito maggiore.“Lei oggi hadi veramente, perché il superG era difficilissimo con delle maglie molto strette. Io mi sono sentita bene all’inizio, sono partita anche bene sciando come volevo, ma da metà in poi non ne ho più azzeccata una. Sono andata completamente al contrario e non houna curva come avrei voluto, non ho spinto una curva, ero“, racconta l’azzurra ai microfoni della Rai.