Oasport.it - Federica Brignone eguaglia un record storico di Alberto Tomba! E martedì può superarlo

Con il terzo posto ottenuto nel superG femminile valido per le Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, andato in scena a Sun Valley, nell’Idaho (Stati Uniti),ha centrato il quindicesimo podio stagionale sul circuito maggiore.L’azzurra ha cosìto ildinella stagione 1991-1992, quando raccolse 9 vittorie, 4 secondi e 2 terzi posti:potrebbeprossimo, dato che disputerà il gigante delle Finali e potrebbe centrare il podio numero 16.Nella stessa occasione, inoltre,potrebbere anche un altrodi, capace di totalizzare 11 vittorie nella stagione 1994-1995: l’azzurra in stagione è ferma a quota 10, dato che i 15 podi sono suddivisi tra 10 vittorie e 5 terzi posti.mai seconda quest’anno.