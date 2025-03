Lanazione.it - FdI invita le scuole. Pd: "Ingerenza politica"

Scontro aperto sulla iniziativa di Azione Giovani, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, che ha inoltrato una comunicazione ufficiale a tutte le segreterie scolastiche, sollecitando la partecipazione degli istituti a un evento dedicato allo sport che si è tenuto ieri mattina e al quale ha preso parte anche il sindaco Roberta Tardani. Secondo il Movimento Cinque Stelle e il Pd si tratta di unada parte di un partito all’interno della scuola. Secondo il segretario del Pd, Maurizio Talanti:"Un simile atto configura un precedente grave e inaccettabile. Le, per loro stessa natura, sono istituzioni deputate alla formazione libera, imparziale e autonoma delle giovani generazioni e non possono essere terreno di indebite ingerenze partitiche. La tutela di tale principio non è solo una questione di opportunità, ma rappresenta un pilastro irrinunciabile per la tenuta democratica del nostro sistema educativo e istituzionale.