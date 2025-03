Romadailynews.it - Favola della domenica – I tre desideri

Leggi su Romadailynews.it

C’erano una volta tre giovani sorelle: Eugenia, Bianca e Pia. Avevano molti bei progetti per il loro futuro.Eugenia desiderava diventare una sarta famosa, Bianca una psicologa e Pia una pittrice.Ciascuna di loro aveva un folletto per custode e confidente.“Pensi che riuscirò ad aprire un atelier come vorrei?” domandò un giorno Eugenia a Fion, il suo amico.“Certo, se verrai in possesso dell’ago d’oro”.“L’ago d’oro? Dove si trova?”“Ti porterò con me e lo troveremo”.Bianca e Pia confessarono alla sorella maggiore di aver fatto la stessa domanda a Bonan e Lenan, i loro folletti protettori.“Bonan mi ha detto che andremo a trovare un saggio maestro” disse Bianca.“Secondo Lenan” aggiunse Pia” io dovrò vedere un arcobaleno speciale per poter diventare una pittrice”.Il giorno successivo, Fion condusse Eugenia in un luogo incantato.