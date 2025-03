Ilrestodelcarlino.it - Faccia a faccia con i malviventi. Paura per un commerciante. I due ladri sono stati arrestati

Sente dei rumori sospetti all’interno del suo negozio e, a un certo punto, sorprende dueche stavano cercando di entrare dal retrobottega, facendosi strada con un piede di porco. Questi, al vedere il titolare del negozio, si danno immediatamente alla fuga, la lo stesso proprietario, memore anche di precedenti furti subiti, si mette a rincorrerli a perdifiato, chiamando intanto i carabinieri in suo soccorso. La grande fatica, questa volta, ha prodotto i suoi frutti: proprio grazie alle coordinate fornite dal titolare del negozio, una pattuglia di carabinieri è stata in grado di arrestare un ladro, mentre l’altro è riuscito a fare perdere, per il momento, le proprie tracce. Tra l’altro, durante l’inseguimento, il titolare dell’esercizio commerciale ha notato che uno dei duestava indossando un giubbotto di sua proprietà, evidentemente asportato durante uno dei furti che già aveva subito in passato.