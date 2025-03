Internews24.com - Fabbian Inter, scatta la recompra? Il piano dei nerazzurri per il centrocampista

di Redazione, ilattira le sirene del calciomercato: la situazione intorno al talento del BolognaLe prestazioni die i 3 gol importanti messi a segno con il Bologna continuano a non passare inosservate. Ilexpiace ai, che detengono una sorta di:RETI – «Quest’anno, il ragazzo di Camposampiero è quasi vicino a quel traguardo: per lui, sotto la reggenza-Italiano, 3 gol, importanti ai fini del risultato. Acquistato nell’estate del 2023 dal Bologna per 4 milioni di euro”, ma l’mantenne una specie di “‘cordone ombelicale’ sotto forma di ‘’, pari a 12 milioni di euro».– «Se il club nerazzurro – in un’idea separata da altre operazioni – dovesse decidere di riportarlo alla Pinetina, ecco che potrebbe farlo versando quella cifra.