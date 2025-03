Fa risparmiare 280 euro ai clienti l’azienda lo licenzia e lui si suicida | la famiglia fa causa al datore di lavoro

Leggi su Open.online

Si era tolto la vita una settimana dopo essere statoto. Ora ladi P. M., ex dipendente 55enne della catena di distribuzione all’ingrosso «Metro», ha deciso di portarein tribunale permento illegittimo e chiedere un risarcimento di ventiquattro mensilità. Il caso sarà discusso il 6 giugno davanti al giudice deldi Venezia. L’ex dipendente aveva 27 anni di carriera alle spalle e lavorava come venditore di zona per la Metro di Mestre (Venezia), occupandosi delle forniture ai ristoranti del centro storico di Venezia. Il 27 giugno 2023 aveva ricevuto una lettera di contestazione: secondo, avrebbe manipolato alcuni ordini per faraile spese di trasporto, pari a 20per consegna. Nel dettaglio, avrebbe inserito confezioni di gamberi rossi inesistenti in magazzino per portare l’importo degli ordini oltre la soglia minima di 250, necessaria per ottenere la consegna gratuita.