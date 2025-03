Oasport.it - F1, piccolo incidente tra Leclerc e Hamilton! Il contatto tra le due Ferrari nel GP di Cina

Partenza concitata del GP della, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Shanghai, le duedel britannico Lewise del monegasco Charlespartivano dalla terza fila, col Re Nero a precedere Charles.Ottimo il via delle due Rosse, all’attacco della posizione di Max Verstappen, in piazzola n.4.alla staccata di curva-1 è riuscito a infilare il campione del mondo in carica e, nel tentativo di proteggere la sua posizione, ha allargato la traiettoria per prevenire la contromossa di Max.Uno spazio lasciato libero in cui si è infilato, che ha portato all’incrocio delle due SF-25 in curva-2 e al. A farne le spese è stata l’ala anteriore della monoposto di Charles che, impattando con la posteriore sinistra di Lewis, ha subìto un danno, con punti di carico persi sull’avantreno.