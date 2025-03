Ilfattoquotidiano.it - F1, Piastri vince il Gp di Cina: l’ordine di arrivo | Risultati e classifica

Oscaril Gran Premio di2025. Nel secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 arriva anche la prima doppietta della Mclaren, con Lando Norris secondo davanti a George Russell, fantastico sulla Mercedes. Ai piedi del podio c’è Max Verstappen, che alla fine con una Red Bull ancora malmessa batte entrambe le Ferrari. Per la Rossa, che aveva cominciato bene a Shanghai con pole e vittoria nella Sprint, il weekend si chiude amaramente: Charles Leclerc quinto davanti al compagno Lewis Hamilton. In questo momento la scuderia del Cavallino deve difendersi e cercare di non perdere troppi punti inGp: eccodiO.McLarenL. Norris McLarenG. Russell MercedesM. Verstappen Red BullC. Leclerc FerrariL. Hamilton FerrariE. Ocon HaasK.