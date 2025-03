Oasport.it - F1, pagelle GP Cina 2025: McLaren dominante, Hamilton anonimo, Antonelli sfortunato

Leggi su Oasport.it

GPF110: arriva al terzo tentativo (considerando anche la Sprint di ieri) la prima doppietta papaya della stagione. Un risultato per certi versi scontato sulla pista di Shanghai, considerando la superiorità attuale della MCL39 soprattutto in termini di ritmo e gestione delle gomme. Questo weekend Piastri ha fatto la differenza su Norris nei momenti decisivi, costruendosi con merito la terza vittoria della carriera e avanzando la sua candidatura al titolo.George Russell 8,5: fa il massimo con il mezzo che ha a disposizione. La magia in Q3 gli consente di partire davanti ai suoi veri avversari per il podio, un vantaggio a posteriori determinante per difendere la terza piazza fino al traguardo. Prova anche ad insidiare la seconda posizione di Norris in alcuni frangenti, ma ad oggi la Mercedes non può competere con lasulla lunga distanza.