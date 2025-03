Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Cina 2025: orari gara, streaming, programma Sky, differita TV8

, domenica 23 marzo, andrà in scena il GP della, secondo appuntamento del Mondialedi F1. Sulla pista di Shanghai si prospetta unamolto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 08.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.Lo sarà sicuramente per le Ferrari. Le due Rosse del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc scatteranno dalla terza fila, dopo aver concluso le qualifiche di ieri rispettivamente in quinta e sesta posizione. Un time-attack da cui ci si aspettava di più, specie per quanto dimostrato da Hamilton nel corso del fine-settimana, citando la p-1 nelle qualifiche Sprint e il successo nella Sprint Race dell’asso nativo di Stevenage.A partire dalla pole-position sarà l’australiano Oscar Piastri (McLaren), intenzionato a sfruttare l’occasione.