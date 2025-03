Oasport.it - F1, McLaren inattaccabile nel GP di Cina. La Ferrari affonda tra ordini di scuderia e passo mediocre

rispetta il pronostico della vigilia e domina il Gran Premio di2025, secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il team di Woking, dopo l’inopinata sconfitta nella Sprint del sabato, ha fatto il vuoto nella gara lunga a Shanghai evidenziando una gestione delle gomme ottimale ed uninsostenibile per il resto della concorrenza.Oscar Piastri ha difeso con successo la pole position guadagnata ieri in qualifica, conservando agevolmente la prima posizione dalla partenza alla bandiera a scacchi e conquistando la terza vittoria della carriera in F1. L’australiano ha preceduto il compagno di squadra inglese Lando Norris, che ha completato la doppietta papaya (la prima da Budapest 2024) restando leader del campionato dopo il trionfo di Melbourne.Alle spalle delle due imprendibili MCL39 si è inserita la Mercedes di un solido George Russell, che ha bissato il terzo posto dell’Australia collezionando il secondo podio consecutivo in questo avvio di 2025.