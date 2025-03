Oasport.it - F1, McLaren inattaccabile nel GP di Cina. La Ferrari affonda, Leclerc e Hamilton squalificati

AGGIORNAMENTO ORE 12.25: Charlesè stato squalificato per peso della vettura inferiore a quello regolamentare. Squalificato anche Pierre Gasly.AGGIORNAMENTO ORE 12.30: Charlesè stato squalificato per uno spessore irregolare dell’asse.rispetta il pronostico della vigilia e domina il Gran Premio di2025, secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il team di Woking, dopo l’inopinata sconfitta nella Sprint del sabato, ha fatto il vuoto nella gara lunga a Shanghai evidenziando una gestione delle gomme ottimale ed un passo insostenibile per il resto della concorrenza.Oscar Piastri ha difeso con successo la pole position guadagnata ieri in qualifica, conservando agevolmente la prima posizione dalla partenza alla bandiera a scacchi e conquistando la terza vittoria della carriera in F1.