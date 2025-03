Thesocialpost.it - F1 Gp Cina, Leclerc quinto poi squalificato: Hamilton 6° e anche lui squalificato

Ora è ufficiale: Charlesè statodal Gran Premio di, perdendo così ilposto ottenuto in gara. La Ferrari del pilota monegasco è risultata sotto il peso minimo regolamentare durante le verifiche tecniche post-gara, con un valore inferiore di un chilogrammo rispetto al limite imposto. Una violazione che ha portato all’esclusione del pilota dalla classifica finale.sotto indagineNon soloLewisè finito sotto la lente d’ingrandimento della FIA ed è stato. I controlli tecnici hanno evidenziato un consumo eccessivo del pattino posizionato sotto il fondo della sua vettura, un componente fondamentale per verificare che le monoposto rispettino l’altezza minima da terra. Se confermata l’irregolarità,il britannico potrebbe subire la stessa sorte del compagno di squadra, con conseguenze significative per la Ferrari in ottica campionato.