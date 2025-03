F1 GP Cina 2025 | dominio McLaren con Piastri davanti a Norris Ferrari squalificate

Leggi su Sportface.it

Oscartrionfa nel GP di, al termine di una gara comandata dall’inizio alla fine. Lela fanno da padrona anche nella seconda tappa della stagionedi Formula 1, perché al secondo posto firma la doppietta Lando. Sul circuito di Shanghai completa il podio sul terzo gradino la Mercedes di George Russell, bravo a mantenere la posizione dall’inizio alla fine senza mai rischiare. Quarta posizione per Max Verstappen, che dopo una rincorsa durata oltre 50 giri ha portato a termine l’operazione sorpasso su Charles Leclerc. Il monegasco deve accontentarsi della quinta posizioneal compagno di squadra Lewis Hamilton, in una giornata decisamente non memorabile per la.A completare il disastroarriva la squalifica per entrambi i piloti. Nel post gara infatti, in seguito alle ispezioni, la SF-25 di Leclerc è stata trovata sottopeso di un kg rispetto agli 800 previsti dal regolamento; stessa sorte anche per la monoposto di Hamilton, per motivi però differenti.