Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Siamo a 20? dalla McLaren con una macchina danneggiata, continuiamo a spingere”

Leggi su Oasport.it

Ferrari che ha concluso in quinta e sesta posizione la sua gara a Shanghai, con il monegasco Charles Leclerc a precedere Lewis Hamilton. Un GP in cui la prestazione del monegasco è stata fortemente condizionata dal contatto al via proprio col compagno di squadra, in cui l’ala anteriore (lato sinistro) è stata, andando a togliere 30 punti di carico alla monoposto.Nel secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 si è replicata la supremazia della, vista la doppietta Oscar Piastri-Lando Norris, davanti alla Mercedes del britannico George Russell. Quarto Max Verstappen, che nel finale è andato a prendersi la posizione su Leclerc, avendo un comportamento della vettura migliore., ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la situazione: “Leclerc ha fatto una grande gara e il fatto che avesse un danno importante sull’ala e sia arrivato a 20? da chi ha vinto ci può confortare sul fatto che avesse un grande passo.