F1 Esteban Ocon | Lavoro straordinario della squadra la macchina improvvisamente ha preso vita

Si è concluso il secondo Gran Premiostagione F1, corso sul circuito di Shangai, in Cina. La McLaren ha fatto registrare la 50esima doppiettasua storia con Oscar Piastri che ha ottenuto il primo posto, seguito dal suo compagno diLando Norris. Terza posizione per un ottimo George Russell che, con la sua Mercedes, bissa il risultato ottenuto in Australia.Quarto posto per Max Verstappen che non è riuscito ad agguantare il podio. Male la Ferrari che chiude al quinto posto con Charles Leclerc e al sesto con Lewis Hamilton. Il britannico ha optato per una strategia con 2 pit-stop ma nonostante ciò ha concluso la gara dietro al monegasco che è stato vittima di un problema all’ala anteriore.Grandissima provaHaas che porta entrambi i piloti in top 10. Il francese, partito 11esimo è riuscito a concludere la gara in settima posizione, garantendo punti importanti alla scuderia statunitense.