F1 che noia nel Gp di Cina | questa McLaren può giocare come vuole Delusione Ferrari lenta e senza guizzi

Anche il GP diregistra un dominio della. Oscar Piastri chiude davanti a tutti (terza vittoria in carriera), completando un weekend quasi perfetto dopo il secondo posto nella Sprint Race e la prima pole della carriera ottenuta sabato, con annesso record della pista. L’australiano si rilancia dopo il nono posto al via di Melbourne, precedendo Norris e la Mercedes dell’ottimo Russell, terzouna settimana fa. Verstappen (4°) passa nel finale Leclerc, quinto davanti a Hamilton (6°) nel GP mille e cento dellain Formula 1. Per la Rossa c’è il rammarico di non aver tentato l’undercut per il podio quando il monegasco era in battaglia contro Russell. Hanno chiuso la top-10 Ocon, poi Antonelli, Albon e Bearman. Fra due domeniche il Mondiale torna in Giappone.Il commento della garaPoco da fare,può “in questo avvio di Mondiale, e al momento è imprendibile.