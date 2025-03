Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Potevo vincere senza il contatto con Hamilton in partenza”

Inizio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative per, ottavo in Australia e quinto in Cina (sia nella Sprint che in gara). Il monegasco della Ferrari non nasconde la sua delusione ai microfoni di Sky Sport, soprattutto per il danno all’ala anteriore (costato 30 punti di carico aerodinamico alla sua SF-25) rimediato indopo uncon il compagno di squadra Lewis.“Tutto è stato molto difficile da gestire. Sono deluso, 30 punti di carico in meno è tanto. Onestamente penso che oggi la vittoria fosse alla portata perché il passo era veramente buono. Purtroppo quello che è successo innon è colpa di nessuno. Io mi sono messo all’interno, non avevo intenzione di sorpassare, però non pensavo che Lewis tornasse così in traiettoria. Ovviamente non è colpa sua, aveva tutto il diritto di farlo ed ero nell’angolo morto dello specchietto, quindi ci siamo toccati.