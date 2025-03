F 1Gp Cina | vince Piastri Ferrari male

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.37 Volano le McLaren,delusionenel Gp diOscar,partito in pole,davanti a Lando Norris, 3° Russell (Mercedes, prima fila), 4° il campione in carica Verstappen (Red Bull), che beffa le rosse: Charles Leclerc 5° davanti a Hamilton che ha optato per 2 soste. A punti Ocon, Antonelli, Albon. Contatto Hamilton-Leclerc alla prima curva, ala danneggiata per il monegasco che non la sostituisce neanche al pit stop.La scuderia ordina che passi avanti Leclerc, ma alla distanza ne ha di più Verstappen che supera entrambi.